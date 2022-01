I Måneskin vincitori di Sanremo 2021 ed Eurosong prendono l'aperitivo a Bordighera Alta

FOTO NOTIZIA

Sicuramente una sorpresa per tutti coloro che li hanno riconosciuti. I Måneskin, tra l’altro, soggiornano proprio nella cittadina delle Palme

I quattro componenti del gruppo si sono intrattenuti in un locale del centro storico

I quattro componenti dei Måneskin, la band vincitrice della scorsa edizione del Festival di Sanremo con il brano "Zitti e buoni", grazie al quale ha partecipato all'Eurovision Song Contest, conquistando il titolo, sono stati visti, in serata, a Bordighera Alta, dove hanno trascorso mezzoretta in un noto locale, il tempo di bere l'aperitivo. Sicuramente una sorpresa per tutti coloro che li hanno riconosciuti. I Måneskin, tra l’altro, soggiornano proprio nella cittadina delle Palme.