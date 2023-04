I volti dell'arcobaleno: in 5000 al Sanremo Pride

I volti dell'arcobaleno: 5mila persone si sono riunite, questo pomeriggio, a Sanremo, per il secondo Pride della Città dei Fiori, il primo della stagione che inaugura "L'Onda". Dal Sud Est a Pian di Nave, il corteo ha sfilato per le vie del centro accompagnato dalla musica.

I volti dell'arcobaleno: Sanremo invasa dai colori

Un Pride peculiare, come ricordano gli organizzatori, che arriva quasi in concomitanza con il blocco dell'iscrizione all'anagrafe dei figli di coppie omogenitoriali nate all'estero, una mossa politica che ha animato il dibattito nel corso della manifestazione. Cinquemila persone da tutta Italia per il grande evento, realizzato da Mia Arcigay Imperia, Agedo e il coordinamento Liguria Rainbow.

La nascita del movimento

Sanremo ha visto, nel 1972, la nascita del movimento Lgbtq+ in Italia, quando un gruppo di attivisti fece irruzione in occasione del convegno al Casinò di Sanremo, nel quale si discutevano anche controversi metodi di cura.

Il film del Pride 2023 a Sanremo

Gli scatti