Il colonnello Marco Morganti nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Imperia

Si chiama Marco Morganti, ha 52 anni e proviene dal comando generale di Genova il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Imperia

Presentato il nuovo comandante provinciale di Imperia

Il colonnello Marco Morganti, ha 52 anni, proveniente dal comando provinciale di Genova, è il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Imperia. Figlio “d’arte”, con il padre già ufficiale dell’esercito, si è arruolato da giovanissimo alla scuola militare della Nunziatella. A 15 anni sono andato via di casa e da allora non ho avuto più una sede.

“Ho svolto una breve esperienza al Comando Legione Carabinieri Liguria come capo ufficio logistico, per poi tornare nella linea territoriale - ha dichiarato, stamani, alla sua presentazione -. Nel corso della mia carriera ho toccato quasi tutte le specialità dell’Arma, con esperienze sia in ambito addestrativo che nei reparti mobili”. Ha svolto anche funzioni di coordinamento al comando interregionale di Napoli e, ultimo incarico, capo ufficio comando provinciale di Genova, uno dei più grossi “provinciali” di Italia. Per tanti anni ad Avellino ha comandato compagnie territoriali e il nucleo investigativo di Napoli.

Cenni biografici e curriculum

Nato a Gorizia, 52 anni, coniugato e con una figlia, il Colonnello Marco Morganti ha intrapreso la carriera militare nel 1984, quando è entrato alla Scuola Militare Nunziatella di Napoli per poi continuare il ciclo di studi frequentando il 169° Corso dell'Accademia Militare di Modena cui è seguito il biennio presso la Scuola di Applicazione dei Carabinieri in Roma, conseguendo la laurea in Giurisprudenza e successivamente in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna.

Nel corso della carriera ha maturato esperienze diversificate nell’ambito delle varie articolazioni dell’Arma: dal comando di Plotone e di Compagnia rispettivamente al 7° Battaglione Carabinieri “Trentino Alto Adige” ed al 6° Battaglione “Toscana”, ad una Sezione del Nucleo Investigativo di Napoli, alla Compagnia territoriale di Montella (AV) ed a quella addestrativa a Benevento. A seguire, ha assunto l’incarico di Capo Sezione Coordinamento Logistico del Raggruppamento Tecnico Logistico Amministrativo in seno al Comando Interregionale Carabinieri “Ogaden” di Napoli, per concludere l’esperienza campana con il Reparto Operativo del Comando Provinciale di Avellino.

In Liguria è giunto nel 2014 dove ha ricoperto per tre anni l’incarico di Capo Ufficio Logistico presso il Comando Legione Carabinieri “Liguria” e sino al 26 settembre 2021 quello di Capo Ufficio Comando del Provinciale di Genova.

Dal giorno successivo è Comandante Provinciale dei Carabinieri di Imperia.