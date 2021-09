Scullino in Consiglio comunale a Ventimiglia: "Per me Forza Italia restano De Villa e D'Andrea"

VIDEO INTERVENTO DEL SINDACO

"Per me Forza Italia sono l'assessore De Villa e il consigliere D'Andrea": il sindaco di Ventimiglia fa scudo attorno ai due amministratori

Scullino difende l'assessore e il consigliere sospesi

"Per me Forza Italia sono l'assessore De Villa e il consigliere D'Andrea. Se poi ci sono dei personalismi latenti per togliere uno che ha partecipato alla mia elezione e inserire qualcuno che non ha partecipato, allora devo dire che sono abbastanza frastornato. Ma questa è Forza Italia".

Così il sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, è intervenuto in serata, durante il Consiglio comunale, alla notizia della sospensione dal partito dell'assessore Matteo De Villa e del consigliere Cristian D'Andrea, così come voluto dalla segreteria cittadina. Forza Italia ha anche annunciato di essere uscita dalla maggioranza.

Le dichiarazioni di D'Andrea

"Il mio ex partito non ha avuto la decenza né a livello locale né provinciale di contattare me e l'assessore Matteo De Villa e comunicarci le loro intenzioni privatamente - ha affermato il consigliere D'Andrea -. Ne prenderemo atto, ci chiariremo, spero che ci sarà la possibilità di avere un confronto con loro e vi faremo sapere". D'Andrea ha quindi dichiarato di non sapere nulla di questa scelta e di averla appresa dagli organi di informazione.

L'intervento del sindaco Scullino