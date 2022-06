Il Coronavirus non è scomparso, in aumento ricoveri e positivi in Liguria

L'avvento dell'estate non sembra aver rallentato il diffondersi del Coronavirus in Liguria, che resta comunque una presenza subdola e costante (tasso di positività al 22% circa). Ecco i dati di oggi.

Coronavirus: oltre 1700 nuovi casi in 24 ore

Sono in aumento, in Liguria, i positivi totali e i ricoverati. nello specifico, nella giornata di oggi si registrano 1709 nuovi casi, a fronte dei 1.536 tamponi molecolari e dei 6.314 test antigenici rapidi effettuati. Il totale dei casi positivi è in aumento, per 11529 unità (sono ben 826 in più di ieri). Sul fronte ricoveri, in Liguria sono 159 i pazienti ospedalizzati, quattro in terapia intensiva per un totale di 6 unità in più. In provincia di Imperia i ricoverati sono 17 (+1), nessuno in terapia intensiva.

I dati di Alisa

Bollettino_Coronavirus,_dati_Alisa-Ministero_del_21_giugno_2022