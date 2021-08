Il dolore di Concetta Orlando per la morte del Sindaco Di Capua: "Perdo un caro e buon amico"

La terribile tragedia che ha scosso il mondo politico e la comunità di Chiavari, con la morte improvvisa a soli 50 anni del sindaco Marco Di Capua, stroncato da un probabile attacco cardiaco, ha dato un grande dolore anche all'ex segretario comunale di Sanremo Concetta Orlando, fino allo scorso anno segretario comunale di Chiavari, dove si era trasferita dopo l'esperienza a Sanremo.

"Quando lavori fianco a fianco con un sindaco per bene diventa un tuo amico intimo - ha scritto la dottoressa Orlando postando una foto con Di Capua sul suo profilo facebook - Il dolore che provo adesso è quello per la perdita di un caro e buon amico. Non ci sono parole. Marco Di Capua. Il Tigullio perde un uomo buono e pacifico. Troppo presto e senza preavviso". Concetta Orlando da circa un anno aveva lasciato il comune di Chiavari per assumere il ruolo di segretario generale della Città Metropolitana di Genova