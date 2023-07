Il sindaco di Imperia Scajola indagato per abuso di ufficio

La vicenda riguarda la richiesta di abbattimento di un balcone

La Procura di Imperia ha aperto un’indagine per abuso d’ufficio nei confronti del sindaco di Imperia, Claudio Scajola, in merito alla richiesta di demolizione del balcone di una palazzina. Stando a quanto contenuto in un esposto: Scajola è accusato di aver esercitato pressioni su un funzionario comunale per ottenere il provvedimento di demolizione, che è stato impugnato davanti al Tar.

Il Tribunale Amministrativo della Liguria lo ha poi ritenuto illegittimo

“Sono state effettuate diverse acquisizioni documentali presso gli uffici comunali - spiega il procuratore di Imperia, Alberto Lari, commentando alcune indiscrezioni giornalistiche - e sono state ascoltate persone informate sui fatti; allo stato, sono in corso ulteriori approfondimenti finalizzati a verificare la fondatezza dell’ipotesi di reato”.

E’ probabile che verranno raccolte altre testimonianze nei prossimi giorni

invece è stata presentata richiesta di archiviazione per una vicenda di peculato, con il sindaco Scajola stavolta accusato di aver usato l'auto di servizio per dare un passaggio a casa a una anziana, che si trovava in Comune e che aveva difficoltà a spostarsi. In questo caso, trattandosi di un percorso molto breve e veloce, è stata chiesta l’archiviazione per “l’infondatezza del reato”.