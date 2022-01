In calo i positivi totali in provincia (e in tutta la Liguria)

Coronavirus

I nuovi casi imperiesi sono 915. Dal 2 di gennaio si registrano altri quattro morti a Sanremo. Ecco i dati di oggi.

Ecco il flusso dati Alisa-Ministero della Salute sull'andamento della pandemia da Coronavirus in Liguria, che registra, nella giornata di oggi, nonostante l'elevato numero di tamponi, un calo generalizzato dei positivi totali.

Coronavirus, oltre 7mila casi in 24 ore su 45mila test

Sono 7.169 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 45.057 tamponi tra molecolari (5.695) e antigenici rapidi (39.362) registrati nelle ultime 24 ore. I positivi totali, nonostante l'alto numero di test eseguiti, sono in calo. Nello specifico sono 61.264, oltre 500 in meno di ieri. Aumentano i ricoveri: sono 802 (+28), tra questi 39 sono in terapia intensiva (25 non vaccinati).

Si specifica che nel bollettino odierno sono indicati 32 deceduti in Liguria - tra cui 4 a Sanremo - la cui registrazione è avvenuta nelle ultime 24 ore. Il dato è riferito a deceduti nei quattro giorni precedenti (dal 21 al 24 gennaio). Nel computo odierno dei deceduti figurano anche due persone mancate il 2 di gennaio.

In provincia di Imperia i nuovi casi sono 915 per un totale di 8.018 positivi (contro gli 8.069 di ieri). Un ricovero in più, per 130 ospedalizzati, 3 in terapia intensiva.

Il dettaglio dei positivi

Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.

IMPERIA (Asl 1): 915

SAVONA (Asl 2): 1.128

GENOVA: 4.165, di cui:

Asl 3: 3.405

Asl 4: 760

LA SPEZIA (Asl 5): 907

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 54

I dati di Alisa

bollettino_24_01_2022