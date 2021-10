In Liguria 186 nuovi casi su 3700 tamponi e 10mila test rapidi. Un morto a Sanremo

Coronavirus

In provincia i nuovi positivi sono 31, sono invece 294 i positivi totali. Ecco i dati di oggi.

Ecco il flusso dati Alisa-Ministero della Salute sull'andamento della pandemia da Coronavirus in Liguria.

Coronavirus, 186 casi in 24 ore

Sono 186 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.764 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 10.350 tamponi antigenici rapidi. In aumento deciso i positivi totali: sono 2284, ben 92 in più rispetto a ieri. Un ricovero in meno, complessivamente, in Liguria. Sono 67, in terapia intensiva 10.

In provincia di Imperia i nuovi casi sono 31, per un totale di 294 positivi totali. I ricoveri sono stabili, 14 i pazienti ospedalizzati, nessuno in terapia intensiva. Si registra la morte di un uomo di 67 anni all'ospedale di Sanremo, avvenuta il 28 ottobre.

Il dettaglio dei positivi

Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.

- IMPERIA (Asl 1): 31

- SAVONA (Asl 2): 32

- GENOVA: 72, di cui:

• Asl 3: 45

• Asl 4: 27

- LA SPEZIA (Asl 5): 51

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0

