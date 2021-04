In Liguria 279 casi, ricoveri in calo

Ecco il flusso dati Alisa-Ministero della Salute sull’andamento della pandemia da Coronavirus in Liguria.

Coronavirus, 279 nuovi casi

Sono 279 i casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, a margine dei 4209 tamponi molecolari e dei 2758 test rapidi effettuati. Il numero totale dei positivi torna a scendere, esclusi i morti e i guariti sono 6189, sono 87 in meno di ieri. Sul fronte ricoveri, sono 12 di meno i pazienti ospedalizzati, per un totale di 601 ospedalizzazioni, 72 in terapia intensiva. Nel bollettino di oggi sono segnalati, dal 23 aprile, altri 10 morti, nessuno in provincia.

In provincia di Imperia I nuovi casi sono 49, per un totale di 919 positivi. I ricoveri sono 105, uno in più, 7 in terapia intensiva.

Il dettaglio dei positivi

IMPERIA (Asl 1): 49

SAVONA (Asl 2): 49

GENOVA: 149, di cui:

· Asl 3: 137

· Asl 4: 12

LA SPEZIA (Asl 5): 29

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 3

I dati di Alisa

0424 bollettino coronavirus