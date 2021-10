In Liguria 69 casi su oltre 2400 tamponi

Alisa

Ecco i dati di oggi. In aumento positivi totali e ricoverati.

Ecco il flusso dati Alisa-Ministero della Salute sull'andamento della pandemia da Coronavirus in Liguria.

Coronavirus, 69 casi in 24 ore

Sono 69 i nuovi positivi in Liguria, a fronte di 2.458 tamponi molecolari e 12.374 tamponi antigenici rapidi effettuati nelle ultime 24 ore. I positivi totali salgono a 2140, sono 23 in più di ieri. Aumentano anche i ricoveri, sono 68 (+1): tra i pazienti ospedalizzati 13 sono in terapia intensiva.

In provincia di Imperia i nuovi casi sono 19, per un totale di 272 positivi totali. Stabili i ricoveri: 10 ospedalizzati, 2 in terapia intensiva.

Il dettaglio dei positivi

Il dettaglio dei nuovi positivi, riferito alla residenza della persona testata:

IMPERIA (Asl 1): 19

SAVONA (Asl 2): 11

GENOVA: 28, di cui:

· Asl 3: 14

· Asl 4: 14

LA SPEZIA (Asl 5): 8

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 3

I dati di Alisa

Flussi 23 ottobre