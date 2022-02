In provincia 250 positivi in meno, in calo anche i ricoveri

Coronavirus

Ecco il flusso dati odierno. Nella nostra regione, su 29 ricoverati in terapia intensiva, ben 21 sono non vaccinati.

Ecco il flusso dati Alisa-Ministero della Salute sull'andamento della pandemia da Coronavirus in Liguria.

Coronavirus, 1.637 nuovi casi in 24 ore

Sono 1.637 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte dei 3.523 test molecolari e degli 11.992 test rapidi effettuati. Si conferma il trend in calo con 2.013 positivi totali in meno rispetto a ieri, per un numero complessivo di 26.733 casi. Curva in discesa anche negli ospedali: ricoverati 624 pazienti (-38), tra questi 29 in terapia intensiva (21 non vaccinati). Nel bollettino di oggi, dal 10 febbraio, segnalati altri quattro morti, nessuno in provincia di Imperia.

Nei territori presidiat9i da ASL1 , i nuovi casi sono 217, per un totale di 3.659 (-249) positivi. I ricoverati sono 96(-3) in terapia intensiva 3.

Il dettaglio dei positivi

Il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata

IMPERIA (Asl 1): 217

SAVONA (Asl 2): 317

GENOVA: 879, di cui:

• Asl 3: 678

• Asl 4: 201

LA SPEZIA (Asl 5): 222

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2

I dati di Alisa

0212 bollettino covid