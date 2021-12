In provincia 334 nuovi casi e una 53enne tra i morti di Covid

Coronavirus

Altri quattro morti nell'Imperiese. In Liguria salgono ricoveri e positivi. Ecco i dati di oggi.

Ecco il flusso dati Alisa-Ministero della Salute sull'andamento della pandemia da Coronavirus in Liguria.

Coronavirus, sono 869 i casi in Liguria in 24 ore

Sono 869 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Liguria nelle ultime 24 ore a margine dei 6540 tamponi molecolari e 16.732 test rapidi effettuati. I positivi totali salgono a 10.782, sono 375 in più di ieri. Boom di ricoveri, sono 21 in più, per un totale di 432 ospedalizzati, 31 in terapia intensiva, 22 non vaccinati, 9 vaccinati. Si registrano, nel bollettino di oggi, 7 morti, tra cui un uomo di 86 anni e quattro donne di 89, 78, 93 e 53 anni, deceduti tutti tra il 20 e il 21 dicembre all'ospedale di Sanremo.

In provincia di Imperia i nuovi casi sono 334, per un totale di 2679 positivi. Tra questi, 106 (+4), sono ricoverati, 5 in terapia intensiva.

Il dettaglio dei positivi

Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.

- IMPERIA (Asl 1): 334

- SAVONA (Asl 2): 137

- GENOVA: 304, di cui:

• Asl 3: 206

• Asl 4: 98

- LA SPEZIA (Asl 5): 88

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 6

I dati di Alisa

1221 bollettino covid