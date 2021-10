Incendio boschivo sul Capo Berta tra Imperia e Diano Marina

SUL POSTO ANCHE I VOLONTARI

Un incendio boschivo è divampato, verso le 21.15, sopra il Capo Berta, tra Imperia e Diano Marina, in via Bellamadre. Sul posto sono presenti una squadra dei vigili del fuoco e tre antincendio. A quanto si apprende, il fuoco sarebbe divampato in prossimità di case e non si esclude che possa essere impiegata una seconda squadra di vigili del fuoco.