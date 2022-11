Inchiesta appalti truccati a Castel Vittorio, spunta un altro affidamento diretto a Edilcantieri

Si tratta di lavori per la sistemazione di un parcheggio comunale

C'è un secondo affidamento diretto alla ditta Edilcantieri Costruzioni srl, di Imperia, da parte del Comune di Castel Vittorio, in alta val Nervia, dopo quello per la sistemazione dell'area festeggiamenti (del marzo scorso), finito sotto inchiesta con le accuse (a vario titolo) di corruzione, turbativa degli incanti e rivelazione del segreto d'ufficio, che vede quattro nomi nel registro degli indagati.

In quest'ultimo caso (risalente al maggio scorso), l’oggetto del contratto è l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza dell’area parcheggio comunale situata in via Martiri del Gordale, con valore economico massimo dei lavori pari a 65.044,12 euro e ribasso sull’importo a base di gara pari al 0,5% (313,06 euro).

Anche in questo caso le funzioni di responsabile unico del procedimento (Rup) sono svolte direttamente dal responsabile del servizio geometra Fabrizio Rosa (indagato per l'episodio dell'area festeggiamenti). L'indagine su Castel Vittorio è una tranche di quella più ampia, partita a fine maggio con l'arresto dell'allora sindaco di Aurigo, Luigino Dellerba e dell'imprenditore della Edilcantieri, Vincenzo Speranza.

Fabrizio Tenerelli

Determina Castel Vittorio Edilcantieri Costruzioni (SCARICA)