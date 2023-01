Incidente con un mezzo pesante sull'A10, un ferito lieve ma è coda verso la Francia

L'incidente tra i caselli di Sanremo e Bordighera

Un camionista è rimasto ferito, a quanto pare, in modo non grave, nel pomeriggio, in un incidente avvenuto in galleria, sull’Autofiori, all’altezza del chilometro 141, tra Sanremo e Bordighera, in direzione Francia. A quanto si apprende sarebbe uscito di strada. Sul posto sono presenti i soccorsi. Alle 14.30 circa, si registra oltre un chilometro di coda, in aumento.

Fabrizio Tenerelli