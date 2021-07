Due pedoni investiti a San Bartolomeo e Cervo, grave una donna e allertato l'elicottero

Gravemente ferita una donna

Una donna è rimasta ferita in un incidente avvenuto, sull'Aurelia, all'inizio di San Bartolomeo al mare. Sul posto è intervenuto il personale sanitario, che ha allertato l'elisoccorso Grifo. Le condizioni sarebbero piuttosto gravi. A quanto pare la donna sarebbe stata investita da uno scooter, ferito pure il conducente anche se in maniera più lieve. Poco distante dal primo incidente, a Cervo, anche un uomo è stato investito da uno scooter, ma in modo meno grave.