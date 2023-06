Incidente sull'A10 all'altezza di uno scambio di carreggiata, bilancio di 7 feriti

L'incidente nella galleria Belvedere

E’ di sette feriti il bilancio di un incidente avvenuto, verso le 20, sull’A10 (al chilometro 155+400), all’interno della galleria Belvedere, tra la Francia e la barriera di Ventimiglia, in direzione Italia, all’altezza di uno scambio di carreggiata. Quattro le auto coinvolte. Sul posto è presente il personale del 118, non si conosce ancora la gravità dei feriti. Cinque dei feriti sono stati portati all'ospedale di Bordighera in codice verde; due in codice giallo a quello di Sanremo.

Fabrizio Tenerelli