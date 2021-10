Incidenza doppia (o tripla) rispetto al resto della Liguria

Coronavirus

Ecco i dati del Governatore Toti nel bilancio settimanale del venerdì. Liguria "saldamente in zona bianca".

In provincia di Imperia l'incidenza più alta che in tutto il resto della Liguria.

I dati sul Coronavirus

È quanto emerge dai dati presentati dal governatore di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti nel bilancio settimanale di aggiornamento del venerdì sera.

Con 61 casi ogni 100mila abitanti, Imperia si dimostra un'area in cui il virus circola con più velocità , nella provincia meno vaccinata della Liguria. La media settimanale delle altre province è 32 casi ogni 100mila abitanti nello spezzino, 23 nella città metropolitana di Genova, 16 nel savonese.

Liguria "Saldamente in zona bianca"

L’ Rt si attesta a 0,86 mentre restano stabili e ben al di sotto delle soglie di rischio i tassi di occupazione dei posti letto in terapia intensiva (al 5%) e in area medica (al 3%). "La Liguria - afferma il governatore Toti - si mantiene quindi saldamente in area bianca dal 7 giugno scorso".