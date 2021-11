Infortunio sul lavoro a Ventimiglia, ferito un giardiniere

NEL PRIMO POMERIGGIO

Un giardinieri ferito in un infortunio sul lavoro

Un giardiniere è rimasto ferito, nel primo pomeriggio, mentre stava lavorando con una macchina agricola per triturare il fogliame. E' accaduto in un terreno sottostante via Toscanini, nei pressi del Forte dell'Annunziata, a Ventimiglia. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 e i carabinieri, trattandosi di un infortunio sul lavoro. L'uomo avrebbe riportato un trauma toracico rimanendo schiacciato tra il muro e il macchinario. E' stato stabilizzato e portato in ospedale.