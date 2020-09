Investimento mortale a Bordighera, addio al giostraio Salvatore Migliano

Investimento mortale

E’ Salvatore Migliano, 81 anni, storico marinaio e giostraio di Bordighera, l’uomo travolto e ucciso in serata da una Fiat Seicento, condotta da un altro uomo, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, in via Pasteur, angolo via Defisiu. A nulla sono serviti i soccorsi.

Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri per ricostruire il tragico incidente. Sembra che la vittima stesse trasportando dei rifiuti su una carriola. L’automobilista, invece, avrebbe tentato di inchiodare (sull’asfalto c’è una frenata di circa tre metri), centrando il pedone. Stando ad alcune testimonianze avrebbe rischiato il linciaggio.

