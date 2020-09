Kebab chiuso a Ventimiglia, il legale denuncia disparità di trattamento

Kebab chiuso

“Adiremo le vie giudiziarie ritenute più opportune a tutela della nostra attività, la quale sta subendo continui controlli su ‘ogni fronte’, cosa che non avviene per altri esercizi commerciali, nelle nostre stesse condizioni”.

A parlare, attraverso l’abogado Enrico Amalberti, sono i titolari del kebab (Silver Chick’s), di Ventimiglia, chiuso per dieci giorni con provvedimento del questore di Imperia, che ha disposto la sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande per la seconda volta in cinque mesi.

Afferma il legale

“Ciò evidenzia una disparità di trattamento – prosegue Amalberti, riferendosi a una rissa che è stata determinante per il provvedimento di stop -. Abbiamo le prove di ciò che sosteniamo. In particolare, vorremmo sottolineare come la presunta rissa all’esterno del locale sia un evento del tutto occasionale e che non ha causato alcun pericolo per nessuno e i frequentatori del nostro locale sono gli stessi che si possono incontrare in altri esercizi commerciali di Ventimiglia”.

E aggiunge: “Il precedente provvedimento di sospensione di cinque giorni non è determinato da tumulti. E’ stato impugnato al Tar Liguria, ed è ancora pendente. Sto, quindi, valutando i presupposti per opporci al provvedimento notificato”.

