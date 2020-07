La Classicissima cambia tracciato per la prima volta: ecco il nuovo percorso

Dopo il “no” al passaggio della Milano-Sanremo di 13 (su 16) comuni del savonese. il cluster Coronavirus di Savona le problematiche della viabilità ligure, la Classicissima Milano-Sanremo, per la prima volta nella sua storia, cambia percorso.

Tagliati 127 km di Liguria

La gara, si disputerà regolarmente l’8 agosto, e vedrà rivoluzionati 252 chilometri dei 291 originali: un’edizione dal tracciato praticamente rinnovato per un totale di 299 km. Da questi, in seguito al no dei savonesi (in primis Loano e Savona, che hanno guidato la “rivolta” contro la Classicissima, conclusasi nel divieto di transito per i corridori, in seguito al vertice in Prefettura di oggi) scompaiono del tutto 127 km di Liguria. I ciclisti non vedranno il mare dal Turchino e tutto il tratto di “sfilata” lungo la costa è mutilato.

Il nuovo tracciato

La corsa, dopo il ritrovo al Castello Sforzesco di Milano, partirà da Corsico, per procedere alla volta di Alessandria. Si penetrerà profondamente nel Piemonte, Asti, Alba e poi verso Ceva. Il percorso prevede il colle di Nava, con 5km di salita fino allo scollinamento a 934 metri sul livello del mare. Da qui a Imperia, come è noto ai ponentini, c’è poca strada. La discesa toccherà Cesio, Chiusanico e Pontedassio, per arrivare al mare presso il capoluogo della provincia. A 22km dal traguardo a Cipressa e poi il trampolino di poggio, a soli 10km dalla Città dei Fiori e al nastro in via Roma. Il nuovo tracciato taglia completamente il savonese dal percorso e l’estremo levante della Riviera dei Fiori, niente Capo Berta, Capo Mele, Laigueglia e Alassio, ma con solo 3 comuni savonesi disposti a concedere il passaggio, la scelta pare inevitabile