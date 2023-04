La guardia di finanza sequestra marchi contraffatti nei mercati della provincia di Imperia

Da ottobre sequestrati 1.100 articoli col marchio contraffatto

Dal mese di ottobre a oggi, i reparti territoriali della Guardia di Finanza hanno eseguito diversi interventi nei mercati settimanali o nelle loro immediate vicinanze e nei luoghi maggiormente frequentati da residenti e turisti a Diano Marina, Imperia, San Bartolomeo al mare, Sanremo, Taggia e Ventimiglia, che hanno permesso di individuare e sottoporre a sequestro circa 1.100 articoli, tra i quali capi di abbigliamento e accessori, abilmente contraffatti, recanti marchi di note griffe nazionali ed internazionali (Chanel, Christian Dior, Fendi, Goyard, Gucci, Guess, Louis Vuitton, Moschino, Prada, Yves Saint Laurent).

Sequestrati, inoltre, dispositivi elettrici aventi il marchio “CE” contraffatto

potenzialmente pericolosi per la salute. Sono stati, inoltre, sottoposti a sequestro migliaia di articoli (dispositivi elettrici e prodotti di bigiotteria), posti in vendita privi del previsto marchio “CE” o del contenuto minimo delle informazioni in etichetta, quindi da considerarsi non conformi alle disposizioni previste dal “Codice del Consumo”. All’esito delle attività eseguite sono stati complessivamente individuati 21 responsabili (di nazionalità senegalese, cinese e bengalese), di cui 11 segnalati alla locale Procura della Repubblica e 10, in relazione ad illeciti di natura amministrativa, segnalati alla locale Camera di Commercio.