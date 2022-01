La Liguria a un passo dalla zona arancione

EMEGENZA SANITARIA E CONTAGI

In un giorno le percentuali dei posti letto occupati nei reparti in area non critica o in terapia intensiva, a seconda dei casi, sono salite in 8 regioni. E' quanto emerge dai dati Agenas di oggi. La regione che si avvicina di più alla zona arancione - secondo quanto annunciato dall'agenzia Ansa - è la Liguria (già ufficialmente gialla), con il 22% (+1) dei posti occupati per Covid in terapia intensiva - oltre la soglia limite del 20 - e il 28% (+1), a soli 2 punti percentuali dalla soglia limite del 30. Ormai è questione di giorni, prima che la nostra regione cambi colore. Ma del rischio che potesse diventare zona arancione, se n'era già parlato prima di Capodanno.