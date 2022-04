OTTIMO PIAZZAMENTO

L'alassino Gianotti si posiziona al 9° posto su 402 partecipanti per la categoria pizza classica, entrando nei primi 10 pizzaioli del mondo

La Liguria nella top ten del Campionato Mondiale di Pizza 2022 a Parma

L'alassino Gabriele Gianotti si posiziona al 9° posto su 402 partecipanti per la categoria pizza classica, entrando così nei primi 10 pizzaioli del mondo.

La sua pizza chiamata i Sapori d'Autunno ha deliziato i palati dei giudici, pizza classica condita con crema di zucca al profumo di tartufo, maialetto al barolo cotto a bassa temperatura, carciofi di Albenga impanati con polenta integrale fritti, mozzarella fior di latte, piemontino Valgrana e scagliette di cioccolato fondente al peperoncino.

Ottimo risultato anche per il team I love pizza brothers

posizionatosi al 9° posto così entrando nella top ten delle squadre più forti al mondo. La squadra supportata dai team manager Ciccio Rossi pizzaiolo (Viterbo) e lo chef Giuseppe Colletti (Diano Marina) è composta da eccellenti pizzaioli di tutta Italia : Danilo Lucarini (Viterbo), Lorenzo Carletti (Castel Sant'Elia - Viterbo), Alessandro Viganò (Pioltello - Milano), Valentina Ravarotto (Vetralla - Viterbo), Vincenzo Rago (Tortora - Cosenza), Gabriele Gianotti (Alassio).

Il team manager chef Giuseppe Colletti dice

"E' stata una bellissima esperienza, onorato di supportare una squadra di eccellenza. Ottimi risultati ottenuti da tutti i componenti, non è stato facile posizionarsi nelle prime posizioni su 760 partecipanti di 40 paesi al mondo. Concludo facendo i complimenti a tutta la squadra e a Gabriele Gianotti oggi nei 10 pizzaioli più forti al mondo, portando la Liguria in alto nelle classifiche mondiali. Da oggi si inizia a lavorare con il team per i prossimi mondiali del 2023".