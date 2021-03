La Liguria si blinda per le vacanze di Pasqua

L’ordinanza sarà firmata da Toti in serata

Chi aveva pensato di passare le vacanze di Pasqua nella propria seconda casa in Liguria dovrà ripensarci. In serata il presidente della Regione Giovanni Toti firmerà una ordinanza ad hoc.

Vietato raggiungere le seconde case sia per chi abita in regione che per chi viene da fuori a partire da domani, martedì 30 marzo a lunedì 5 aprile compreso. Vietato anche “dormire” sulle imbarcazioni se si viene da fuori.

“Da domani 30/03 fino a tutta la giornata di lunedì 05/04 divieto di arrivo e stazionamento in Liguria per i proprietari/affittuari di seconde case non residenti. Tale divieto avrà efficacia anche per i proprietari/affittuari di imbarcazioni – bungalow – roulotte e similari. Ordinanza in via di predisposizione – ha scritto su Facebook l’assessore regionale Giampedrone”

Una ulteriore restrizione oltre ai 3 giorni di zona rossa previsti in tutta Italia dal 3 al 5 aprile.

Consentite solo le visite ai parenti e amici massimi in due con i minori di 14 anni e comunque una sola volta al giorno così come è stato per le vacanze di Natale.