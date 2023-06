"La morte di Silvio Berlusconi mi ha lasciato un vuoto dentro"

Anche il Senatore di Fratelli d'Italia sanremese, Gianni Berrino, interviene in seguito alla morte di Silvio Berlusconi, avvenuta questa mattina al San Raffaele di Milano, a 86 anni di età. Nel corso della mattinata, numerose le manifestazioni di cordoglio da tutta la provincia di Imperia, tra cui quella dell'amico, sindaco di Imperia, Claudio Scajola.

"La morte di Silvio Berlusconi lascia un vuoto dentro"

"Un vuoto dentro- scrive in una nota il senatore-. Per me che faccio politica a destra e nel centrodestra da sempre è questa la sensazione provata nell'apprendere la dipartita del Presidente Berlusconi. Un imprenditore moderno e di valenza internazionale. Il politico che per primo ha capito come sarebbe cambiata la politica alla caduta della prima repubblica. Scelte coraggiose, l'alleanza con la destra, primo a farla. Per anni oggetto di processi da cui è uscito assolto (tranne una condanna per frode fiscale, in via definitiva, tra i numerosi processi che lo hanno visto sul banco degli imputati ndr). Un vuoto, ripeto, nel centrodestra e un impegno ancora maggiore per andare avanti uniti- ha concluso-con questo governo che lui ha voluto e supportato".

I funerali del Cavaliere