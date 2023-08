La scrittrice Murgia "Regime fascista" per i vigilanti al cimitero di Ventimiglia

Critiche al sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro per i vigilanti al cimitero

Ventimiglia dominata da un “Regime fascista”. Così la scrittrice Michela Murgia ha bollato l’amministrazione del sindaco Flavio Di Muro (Lega), al centro delle accuse per l’iniziativa di istituire un servizio di vigilanza privata all’ingresso del cimitero, per motivi di decoro e sicurezza pubblica, soprattutto legati alla presenza incontrollata di migranti che usano le docce oppure sputano sulle tombe.

La replica del sindaco non si fa attendere

“La invito a Ventimiglia - è la risposta del primo cittadino -. Venga a vedere coi suoi occhi quello che succede. Venga a toccare con mano, a sentire col suo naso e le sue orecchie quello che i miei cittadini sono costretti a vivere ogni giorno. E glielo dico nel pieno rispetto di quello che lei ogni giorno affronta privatamente”.

Di Muro da una parte spiega le ragioni della propria scelta politica

dall’altra sottolinea quanto: “I ventimigliesi sono accoglienti, sono persone di cuore. Lo hanno dimostrato in tanti anni di emergenza. Ora sono esasperati dal comportamento maleducato e irrispettoso di chi profana anche luoghi sacri e - soprattutto - da chi pontifica senza aver mai vissuto situazioni del genere”.

E conclude: “A tutti noi piacerebbe vivere nella nobile campagna del Chianti o in una via riservata dei Parioli. Chi vive la nostra realtà ogni giorno merita rispetto e attenzione. Lo stesso che le auguro per superare le difficoltà che sta affrontando. Venga a trovarci, Michela, potrebbe scoprire che la realtà è ben diversa dalla finzione narrativa che - spesso per scarsa conoscenza - qualcuno scrive e descrive”.

