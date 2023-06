Lanci di oggetti dall'esterno al carcere di Imperia

Sabato 17 giugno l’ennesimo tentativo di introduzione di oggetti illeciti all’interno del carcere di Imperia. La denuncia l’USPP, per tramite del segretario regionale Guido Pregnolato: "Da diversi mesi vengono effettuati dei lanci con l’utilizzo di una corda rudimentale attraverso la grata rotta di un finestrone del secondo piano della struttura che si affaccia su via Puccini".

Lanci di oggetti illeciti dall'esterno del carcere

"Più volte la Polizia Penitenziaria ha segnalato questa situazione, considerato, inoltre che il secondo piano è una sezione a “regime aperto”, ovvero, dove i detenuti sono liberi di circolare fuori dalle celle. Anche l’USPP nel mese di marzo, in sede di riunione col Provveditore, il capo di tutti i penitenziari del Nord-ovest, lo aveva denunciato, chiedendo il ripristino immediato della grata. Purtroppo la direzione del carcere di Imperia non ha fatto pressoché nulla, rimane immobile, anche su questioni riguardanti l’ordine e la sicurezza. Il personale è stremato, sotto organico, obbligato a svolgere turni di lavoro estenuanti non previsti dal contratto e nonostante i numerosi sforzi nel sequestrare droga e telefoni cellulari viene poi umiliato da un’Amministrazione inerte, incapace di riparare una semplice grata! La misura è colma - conclude Pregnolato – l’USPP è pronta a intraprendere qualsiasi forma di protesta democratica per rivendicare migliori condizioni di lavoro per i poliziotti penitenziari che svolgono servizio a Imperia".