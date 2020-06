L’Asl 1 cerca tecnici di laboratorio e Oss. I bandi

L’Asl cerca tecnici di laboratorio e Oss

C’è tempo fino al 20 giugno per inviare le proprie domande per l’avviso pubblico pubblicato dall’Asl 1 Imperiese. L’azienda sanitaria cerca 8 tecnici di laboratorio biomedico e 16 operatori sociosanitari.

Entrambe gli incarichi saranno a tempo determinato della durata di 1 anno e non rinnovabili.

Ecco le richieste

Tecnici di laboratorio biomedici

ISITI SPECIFICI

a) Diploma di laurea di primo livello abilitante alla professione sanitaria di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico – (classe: lauree in professioni sanitarie tecniche

L/SNT3) – ovvero diploma universitario nel corrispondente profilo di cui al D.M. Sanità n. 745 del 14.09.1994, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502; ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi del decreto del Ministero della Sanità 27 luglio 2000, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici, ovvero titolo equipollente conseguito all’estero e riconosciuto dall’ordinamento italiano.

b) iscrizione al relativo Albo Professionale

Operatore socio sanitario

a) possesso del Diploma d’istruzione secondaria di primo grado (licenzia media) o assolvimento dell’obbligo scolastico. Il diploma di istruzione secondaria di primo grado, se conseguito all’estero, deve essere riconosciuto equipollente mediante provvedimento emesso dall’Ufficio Scolastico territoriale(UST) da allegare alla domanda;

Si ricorda, per chi non ne fosse già in possesso, che l’equipollenza va richiesta all’Ufficio Scolastico territoriale (UST) della provincia di residenza del candidato.

b) possesso del titolo specifico di “Operatore Socio-Sanitario” conseguito a seguito del superamento di corso di formazione di durata annuale, come previsto dagli artt. 7 e 8

dell’accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la Solidarietà Sociale e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 22.02.2001;

In allegato i due bandi come pubblicati sul sito dell’Asl 1 Imperiese

Bando Oss

Bando tecnico di laboratorio