Laurea in psicologia per Fra Benedetto

Fra Benedetto festeggiato dalla comunità

Festa in borgata Costa Bacelega, comune di Ranzo. Nei giorni scorsi, in occasione della festa di Santa Reparata patrona del paese, la comunità ha reso omaggio al suo parroco, padre Benedetto, che si è laureato in Psicologia. Un evento al quale hanno partecipato anche autorità e l’amico sindaco di Aquila D’Arroscia, Tullio Cha (nelle foto). Don Adriano Durante, che ha scelto il nome monastico di Fra Benedetto, ha 41 anni, è originario di Napoli ed è stato ordinato sacerdote nel 2009. Dopo un lungo periodo di vita monastica, il vescovo gli ha chiesto di portare un aiuto nel servizio pastorale nelle parrocchie di Costa Bacelega a Ranzo e Aquila d’Arroscia.

Due lauree e una Master da 110 e lode

«Ho due lauree, una in psicologia sul lavoro e organizzazione e una in clinica e riabilitativa. A questo voglio aggiungere un Master di secondo livello in salute e

psicologia organizzativa ottenuto con 110 e lode». Ma la voglia di studiare a Fra Benedetto non è di certo passata: «Farò un master nella Facoltà di Farmacia. Come detto sono un grande appassionato di bioetica e mi interessa approfondire anche questo argomento»

