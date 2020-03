Laurea via Skype per l’ex Miss Cinema Liguria Alessia Lupi

Una laurea atipica, con la commissione che proclama in videoconferenza skype mentre Alessia è nella sua abitazione.

Laurea via Skype per Alessia Lupi

“Inizialmente ero scettica, se non parecchio “demoralizzata” nel discutere la mia tesi di laurea via SKYPE.

Aspettavo questo momento da sempre, ma poi mai me lo sarei immaginato così: di essere proclamata online, davanti ad una commissione in videoconferenza, e da casa.

Sicuramente una laurea “atipica”, quello si, ma ora non posso che essere FELICE.

Felice del mio traguardo, felice di avere voi, le persone che più amo, al mio fianco.Ed è proprio in un giorno come questo, con un’emergenza sanitaria globale in corso, che si da ancora più VALORE a tutto questo. Quello che realmente conta.”

Questo il messaggio che Miss Cinema Liguria 2015 nonchè campionessa di nuoto ha postato su Facebook con tanto di fotografie di uno dei suoi giorni più belli.