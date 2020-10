Le 15 ville più lussuose in vendita in provincia di Imperia

Parola d’ordine lusso e vista mare. Dimore da mille e una notte dominano le alture della nostra provincia o si affacciano a picco sul mare. In alcuni casi si tratta di antiche ville storiche, per lo più in stile Liberty, in altri casi ci troviamo di fronte a moderne costruzioni con rifiniture di extralusso. In entrambi i casi le cifre si aggirano sopra i 2 milioni di euro, arrivando a un massimo di 20 milioni. Tutti i dettagli sulle ville più belle del ponente ligure e uno sguardo all’andamento del mercato immobiliare in Liguria oggi su La Riviera in edicola. Il progetto di una villa superlusso a bordo mare al Giunchetto tra Bordighera e Ospedaletti è stato venduto, secondo indiscrezioni, ad una facoltosa signora svizzera e i lavori di realizzazione sarebbero iniziati da poco. Mistero intorno a villa Mostaccini a Bordighera i cui annunci online sono spariti. Forse è in corso una trattativa?

