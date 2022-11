L'esplosione di Molini: ecco chi sono i sei ragazzi feriti, l'intervento del governatore Toti

Il presidente Toti interviene sull'esplosione di Molini di Triora

"Da ieri siamo in costante contatto con la nostra sanità per avere aggiornamenti sui ragazzi feriti nell'esplosione avvenuta in un'abitazione a Molini di Triora, in alta Valle Argentina. I cinque in situazioni più critiche, ricoverati all’ospedale Villa Scassi, sono stati sottoposti ai primi trattamenti chirurgici, che continueranno nei prossimi giorni, e attualmente sono stabili in prognosi riservata".

Lo comunica il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti. "Grazie ai medici del Centro Ustioni dell'ospedale genovese che stanno prestando ai ragazzi tutte le cure di cui hanno bisogno - conclude Toti - La Liguria prega per loro".

I cinque ragazzi feriti, di età compresa tra i 18 e i 20 anni, sono: Marta Emanuelli, Leonardo Franza, Stefano Cassini, Sabrina Venturini, Tommaso Cosentino e Fabiola Mannella. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di accertamento e mercoledì prossimo è atteso un sopralluogo degli inquirenti. L'esplosione, dovuta a una fuga di gas, ha interessato il vano cucina con soggiorno e sembra che i giovani stessero cucinando, quando è saltato tutto in aria.

Fabrizio Tenerelli