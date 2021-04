Liguria raggiunto il 90% di vaccini fatti

“Dopo aver somministrato oltre 73 mila vaccini nell’ultima settimana, superando abbondantemente la quota di 54.700 richiesta dal Commissario per l’emergenza, il generale Figliuolo- scrive il Presidente della Regione Giovanni Toti- oggi la Liguria ha raggiunto il 90% di vaccini fatti sui consegnati. In un mese sono state somministrate 250 mila dosi, un risultato frutto della collaborazione di tutti, sanità pubblica e privata, farmacie e medici di famiglia. Ora speriamo che ci vengano consegnati più vaccini, perché la Liguria ha una potenza di fuoco in grado di farci accelerare ancora, per mettere al sicuro velocemente i nostri anziani e i cittadini più a rischio”.