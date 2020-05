Liguria resta invalicabile per i piemontesi, ancora troppi contagi

Niente bidirezionalità: Liguria resta blindata

L’accordo stretto tra i governatori – rispettivamente della Liguria e del Piemonte – Giovanni Toti e Alberto Cirio, non prevede la bidirezionalità. Da ieri è infatti possibile per gli abitanti dei comuni sulla linea di confine tra Piemonte e Liguria, di valicare quest’ultima per ricongiungersi con gli affetti dall’altro lato della “barricata”. Per il momento, però, solo i liguri possono spostarsi verso l’altra regione, i piemontesi dovranno aspettare ancora qualche giorno, probabilmente una settimana, fino al fatidico 3 giugno quando molti spostamenti, a livello nazionale, saranno definitivamente sdoganati. Con i numeri ancora alti – che hanno visto il Piemonte, seppur con un indice Rt basso dello 0,5, balzare in seconda posizione per numero di contagi – il rischio che preoccupa il governatore Cirio è che alcuni possano usare la scusa dei congiunti – come ha dichiarato a La Stampa – per concedersi un weekend al mare “Ed è ancora prematuro”. Il 3 giugno, secondo le direttive del Consiglio dei Ministri, gli spostamenti da regione a regione saranno ufficialmente consentiti, ma solo alle regioni che hanno “le carte in regola”.