Liguria rossa, tutte le info utili

Oggi, sabato 3 aprile 2021, la Liguria è in zona rossa così come tutta Italia per via delle restrizioni a causa dell’emergenza sanitaria.

Disposizioni in vigore

In base al decreto legge n.30 del 13 marzo 2021, da sabato 3 aprile a lunedì 5 aprile 2021 in Liguria si applicano le disposizioni previste per la zona rossa. Di seguito le regole in vigore.

Vietati

Tutti gli spostamenti, anche all’interno del proprio Comune, tranne che per comprovate esigenze lavorative, necessità, motivi di salute

Gli spostamenti verso le seconde case site in Liguria

Coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino

Chiusi

Bar e ristoranti, consentiti asporto (fino alle ore 22 per i ristoranti, fino alle 18 per i bar e gli esercizi senza cucina) e consegne a domicilio (senza restrizioni)

Centri commerciali nei festivi e prefestivi (tranne che per negozi di alimentari, supermercati, farmacie, parafarmacie, tabacchi, edicole che si trovano al loro interno)

Negozi e gli altri esercizi commerciali che vendono prodotti non di prima necessità

Aperti

Negozi e altri esercizi commerciali che vendono prodotti di prima necessità (consulta l’elenco stilato dal Governo), compresi quelli all’interno dei centri commerciali

Visite

è permesso recarsi presso un’altra abitazione privata all’interno della Regione, una sola volta al giorno, in massimo due persone oltre ai minori di 14 anni conviventi

Si invitano tutti a continuare a rispettare responsabilmente le norme di autoprotezione, distanziamento e sanificazione.

In evidenza

Ordinanza 13/2021 – Divieto di recarsi nelle seconde case site in Regione Liguria a partire dalle 00.00 di mercoledì 31 marzo fino alle 24 di lunedì 5 aprile. Il divieto è valido anche per imbarcazioni, roulotte, camper e bungalow.