Lo sfogo di Pierina: Non sono in quarantena. Ma qui siamo a arrivati a "dagli all'untore"

La signora Pierina di Montalto Ligure sta vivendo una situazione kafkiana. A quanto pare in paese si è sparsa la voce di una sua positività al Covid-19. Non è così, come assicura lei, ma in paese le voci circolano e a forza di circolare diventano certezze. Così Pierina ha preso metaforicamente carta e penna e ha pubblicato un post-sfogo di facebook per annunciarlo ai quattro venti.

Immediata la solidarietà degli amici della rete, ai quali la signora Pierina replica con una citazione dantesca: "Lascia latrare i cani...Guarda e passa e non ti curar di loro". E aggiunge, saggiamente: "In ogni caso, anche se uno avesse preso il virus, non c'è niente da vergognarsi e saprà bene lui come comportarsi, in base alle prescrizioni mediche e alle indicazioni dei sanitari. Qui siamo arrivati al ....DAGLI ALL' UNTORE , come ai tempi della peste , di manzoniana memoria, senza rispetto per le persone e per la realtà dei fatti.... Pazzesco!".