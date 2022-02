L'ultimo saluto ad Achille Pennellatore con le sirene delle barche

Sanremo

Commosso omaggio al meteorologo sanremese Achille Pennellatore.

Barche salutano Achille Pennellatore

Le barche d Portosole hanno suonato le sirene per ricordare il 67enne morto in seguito a una lunga malattia, che per anni aveva diretto il Centro Meteo dello scalo. preparato migliaia di bollettini quotidiani, che ha diffuso non solo ai naviganti ma anche a numerose testate giornalistiche della Liguria e anche di fuori regione.

I funerali oggi pomeriggio

La salma è stata trasportata al porto prima della cerimonia delle esequie che si terrà oggi (martedì 8 febbraio), alle 15:30, alla Chiesa della Madonna della Costa. A celebrare i funerali sarà il vescovo della diocesi di Ventimiglia-Sanremo, Monsignor Antonio Suetta.