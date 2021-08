Luogotenente dei Carabinieri insignito della Medaglia Mauriziana

Nel pomeriggio di venerdì, il Luogotenente Carica Speciale Flavio Faedo, responsabile della Sezione

Amministrativa del Comando Provinciale di Imperia, è stato insignito della Medaglia Mauriziana

concessa dal Presidente della Repubblica per aver compiuto senza demerito 10 lustri di carriera militare

ottenuti dalla somma degli anni effettivi di servizio e di quelli di comando.

La cerimonia al Comando Legione

La cerimonia si è svolta al Comando Legione Carabinieri “Liguria”: l’onorificenza è stata conferita

dal Comandante Interregionale, Gen. C.A. Claudio Vincelli alla presenza del Comandante della

Legione, Gen. B. Maurizio Ferla e di una rappresentanza di Carabinieri in servizio ed in congedo.

La storia del Maresciallo Faedo

Il Lgt. Faedo, arruolatosi nel 1987, ha prestato servizio tra il 1988 ed il 1989 a Moncalieri, presso il Battaglione Mobile e all’allora Legione di Livorno, per poi frequentare il 41° corso Sottufficiali tra

il 1988 e il 1990. Promosso Vicebrigadiere (l’odierno Maresciallo) è stato destinato alla Legione Liguria, venendo impiegato alle Stazioni di Diano Marina e di Imperia, per poi assumere l’attuale

incarico nel 2000.

Le onorificienze

Nel corso della lunga carriera, è stato impiegato all’estero - Balcani e Iraq - e decorato con la:

- Medaglia commemorativa per il soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali (2000);

- Medaglia NATO ex Jugoslavia e Kosovo (2002, 2003 e 2005);

- Croce d’argento per 16 anni di servizio (2004);

- Croce commemorativa attività soccorso internazionale Iraq (2005);

- Stella al merito sportivo del CONI (2009);

- Medaglia commemorativa C.R.I. Missione internazionale (2010);

- Croce d’oro per anzianità di servizio (2013), nonchè destinatario di due elogi per l’attività svolta in Medio Oriente nell’ambito delle missioni sopra

richiamate.

È Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana dal 2004.