Lutto a Ventimiglia per la morte della farmacista Cristina Neuhoff

ERA DA TEMPO MALATA

Era malata e negli ultimi tempi le sue condizioni si erano aggravate. Tutti la ricordano come una persona gentilissima

Cordoglio per la morte della farmacista Cristina Neuhoff

E' cordoglio a Ventimiglia per la morte della farmacista Cristina Neuhoff, 56 anni, titolare assieme al marito della farmacia Roja, di corso Limone Piemonte, a Roverino di Ventimiglia. Era malata e negli ultimi tempi le sue condizioni si erano aggravate. Tutti la ricordano come una persona gentilissima. Assieme al marito si era prodigata per il quartiere, durante l'emergenza Covid. Avevano aperto la farmacia nel 2016 ed erano stati i primi in Liguria a effettuare vaccinazioni senza medico, ma con dottore farmacista.