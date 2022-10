Lutto per Mercede Parisi "Come se fossi sempre sul palco"

Sanremo in lutto per la morte di Mercede Parisi, conosciuta da tutti come "Dede" donna storicamente vicina alla sinistra della Città dei Fiori, molto amata e conosciuta in tutto il comprensorio. Aneddoto toccante: nonostante le forze esigue, la donna ha voluto, quest'estate, scendere comunque sotto casa sua, nel cuore della Pigna di Sanremo, per assistere a una rassegna.

Ultimo saluto a Mercede Parisi

Un commosso ricordo per la storica figura sanremese arriva dall'organizzazione della rassegna musicale della Pigna, Rock in The Casbah, che ricorda «Era bello aspettarti, era bello ricevere il tuo entusiasmo e la tua passione. Tu non eri vicina di palco, era come se tu fossi perennemente sopra ad esso. Forse la tua casa ha tremato più di una volta, ma ci hai sempre detto "Io vi aspetto, amate questo posto quanto me, ora so che è amore condiviso, continuerà...menomale che tornate ogni anno". Sei voluta scendere con un filo di forze anche quest'anno, come sempre. Ciao Dede, tutta Rock in The Casbah si alza per accompagnarti».