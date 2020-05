Ma si può usare la moto da cross? Domande e risposte sul sito della Regione, cosa è consentito e cosa no

Faq sul sito di regione liguria

I cittadini possono praticare sport in mountain bike o in moto? E’ consentito giocare a tennis? Come ci si deve comportare nel caso si abbia un cantiere navale o una piccola imbarcazione?Con l’avvio della fase 2 e della parziale ripartenza di alcune attività (anticipata in alcuni punti di una settimana) dall’ordinanza firmata dal Governatore Toti), nonché con l’introduzione di misure meno pesanti per quanto riguarda la libertà dei cittadini, soprattutto in tema attività fisica all’aria aperta e la lenta ripartenza di alcune attività, sono molti i quesiti che i liguri si pongono. Per rispondere ai dilemmi dei cittadini, sul sito di Regione Liguria è consultabile e scaricabile (anche in allegato, in calce) un pratico vademecum. Nel linguaggio “di internet” si chiama FAQ (Frequently Asked Questions, ossia “domande chieste di frequente”) una serie di domande e risposte pronte per fugare ogni dubbio dei liguri, pronti, con le dovute precauzioni, ad avvicinarsi di nuovo alla vita all’aria aperta.

Ecco il vademecum

faq_-_emergenza_Covid-19,_domande_e_risposte_sull’Ordinanza_25_2020