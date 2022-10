Mec: torna la gara di primo soccorso

Torna a Imperia il Medical Emergency Camp (Mec), organizzato dalla Croce Bianca di Imperia: un incontro per confrontare le diverse tecniche di soccorso tra gli equipaggi del dello Stivale, con l'impostazione che ricalca una vera e propria gara.

A Imperia torna il Mec della Croce Bianca

Alla diciassettesima edizione, in scena questo fine settimana, partecipano 100 soccorritori divisi in dieci equipaggi (dal Veneto, da Livorno, 2 Lombardi 3 dal Piemonte, diversi dall'imperiese e uno addirittura dalle Marche). Le location per la "gara di primo soccorso" saranno il Parco Urbano del capoluogo e le vie del Centro Storico Parasio. La manifestazione torna dopo lo stop dettato dalla pandemia.

La gara nelle parole della Croce Bianca

«Ci piace definire il MEC -scrivono dalla Croce Bianca- come un'esperienza a 360 gradi nel mondo del soccorso sanitario: tutto ruota intorno ad una gara di primo soccorso, articolata su due giorni, in cui le squadre, di diversa provenienza geografica, si confrontano su scenari di soccorso simulati sotto l'occhio attento di una giuria, anch'essa composta da membri di diversa estrazione e provenienza, che, al termine di ogni prova, condurrà anche un debriefing per focalizzare l'attenzione sugli errori e sulle tematiche dell'intervento.»

Mec: l'intervista a Luca Patelli, responsabile della formazione Croce Bianca

Il responsabile spiega i dettagli tecnici della manifestazione.

Roberto Trincheri, presidente della Croce Bianca di Imperia

«Grazie a tutti quelli che ci hanno aiutato» le sentite parole del presidente.

La presentazione del Mec