Mezzo milione di liguri vaccinato con doppia dose

Ammontano a oltre 500.000 i cittadini liguri già vaccinati con la seconda dose e precisamente 505.126, pari a un terzo dei residenti in Liguria

Mezzo milione di liguri ha ricevuto la seconda dose

“Numeri importanti che ci fanno ben sperare, anche se il nostro impegno è continuare a spingere sull’acceleratore dei vaccini, perché è l’unica strada per uscire dalla pandemia. Per questo stiamo portando avanti a oltranza gli open day su tutto il territorio regionale che culmineranno anche, giovedì 8 luglio, con una open night nei principali hub sul territorio per sollecitare anche gli in decisi a vaccinarsi”. Lo dice il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti, facendo il punto sulle vaccinazioni e sul virus.

Open night domani giovedì 8 luglio

Notte vaccinale in Asl 1 Imperiese. Dalle 20 alla mezzanotte di domani giovedì 8 luglio i residenti in provincia di Imperia potranno ricevere la prima dose di Pfizer senza appuntamento recandosi al Palasalute di Imperia. Sarà possibile ricevere solo la prima dose e il richiamo sarà fatto dopo 21 giorni e non 42. Per gli over 60 ci sarà la possibilità di scegliere anche il vaccino monodose Johnson&Johnson.