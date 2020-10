Minacce al giornalista da parte di Sindoni, procuratore chiede l’archiviazione

Il procuratore Alberto Lari ha chiesto l’archiviazione dell’indagine per minacce a carico dell’ex vice sindaco di Sanremo Alessandro Sindoni partita dalla denuncia del giornalista Jacopo Gugliotta. “Io ti mangio la casa, sono un avvocato e so come fare” questa la frase che l’assessore al Turismo aveva dato come risposta al cronista lo scorso agosto ma sarebbe stata pronunciata dopo una provocazione. Lo scontro verbale era avvenuto dopo un’accesa discussione tra l’assessore e il segretario comunale Tommaso La Mendola. Il giornalista aveva incontrato Sindoni per un intervista in merito all’accaduto ma, come scrive La Stampa, lo stesso cronista avrebbe avviato la conversazione con un avvertimento “Oggi scriverò un pezzo che ti farà arrabbiare” e poi avrebbe provocato il vice sindaco con la frase “Volevi sistemare le cose”. Sarebbe stata proprio questa frase a scatenare la reazione eccessiva di Sindoni che gli ha risposto “Non azzardarti io ti mangio la casa, so come fare sono un avvocato”. Parole certamente importanti soprattutto se dette da un amministratore e avvocato, ma che, secondo la Procura, non costituiscono il reato di minacce aggravate. Gugliotta aveva un registratore nella tasca, questo uno dei motivi per la richiesta di archiviazione, come anche il fatto di aver presentato denuncia solo 5 giorni dopo la conversazione. Inoltre Alessandro Sindoni alla fine l’intervista l’aveva concessa e i due si erano poi salutati cordialmente. Alessandro Sindoni aveva presentato le dimissioni da assessore e vice sindaco a seguito della denuncia presentata dal giornalista.

