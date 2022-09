Mobilitazione di soccorsi nel Dianese per un motociclista precipitato per le fasce

Mobilitazione di soccorsi nel Dianese

E' mobilitazione di soccorsi per un motociclista, precipitato per alcune fasce, in via dei Querceti, la strada che Diano Arentino porta al Pizzo D'Evigno. E' rotolato per circa sei metri. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco col personale sanitario e i carabinieri. Non si conoscono ancora le condizioni dell'uomo e accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Fabrizio Tenerelli