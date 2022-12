Morto Carmelo Spanò, l'operaio caduto dalla scala a inizio mese

È morto Carmelo Spanò, l'operaio 50enne che all'inizio di dicembre era rimasto gravemente ferito in seguito alla caduta da una scala. Lascia anche la compagna Franca Calabrese.

Morto l'operaio 50enne Carmelo Spanò

In seguito alla diffusione della notizia, sono decine e decine i messaggi di cordoglio che hanno raggiunto la famiglia e gli amici. Solo ieri, i compagni di sempre si auguravano su Fb di vederlo presto "varcare di nuovo la soglia del solito bar per prendere l'aperitivo". Molto conosciuto e amato in città, lascia un grande vuoto.