Morto l'avvocato Domenico De Salvo

È mancato all'età di 68 anni l'avvocato sanremese Domenico De Salvo. Il professionista del foro, che aveva lo studio in via Carli 4 a Sanremo, era originario di Porto Empedocle in Sicilia ma viveva da anni a Ospedaletti.

Lascia la moglie Zina Marchese, il fratello Tonino, le cognate, i cognati e i parenti tutti.

Il funerale verrà celebrato oggi, giovedì 15 luglio alle ore 15.30 presso la chiesa Santa Maria degli Angeli a Sanremo.